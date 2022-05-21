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İçişleri paylaştı! DEAŞ, PKK ve FETÖ'ye 16 ayrı operasyon

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlara ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Ekleme: 21.05.2022 - 15:19 Güncelleme: 21.05.2022 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
İçişleri paylaştı! DEAŞ, PKK ve FETÖ'ye 16 ayrı operasyon
İçişleri Bakanlığı'nca, PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftada 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan şu açıklama yapıldı; İlkbahar-Yaz döneminin gelmesiyle beraber eylem arayışlarını artıran ve ülkemize eleman, silah ve patlayıcı madde aktarım gayretlerini yoğunlaştıran PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile dini istismar eden DEAŞ ve FETÖ-Fettullahçı Terör Örgütlerine yönelik ülke genelinde, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muş ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, 13- 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında, eş zamanlı olarak geniş kapsamlı operasyonlar icra edildi.

Bu kapsamda; PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ-Fettullahçı Terör Örgütlerinin üyelerine, işbirlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

- PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Muş, Mardin, Mersin, Edirne, Hakkari, Antalya, Diyarbakır ve Van merkezli 14 ildeki 8 ayrı operasyonda 46 şüpheli,
- FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Balıkesir, Konya, Edirne ve Kilis merkezli 25 ildeki 4 ayrı operasyonda 49 şüpheli,
- DEAŞ terör örgütüne yönelik Kocaeli, Van ve İstanbul merkezli 12 ildeki 4 ayrı operasyonda 19 şüpheli olmak üzere, toplamda 50 ilde 114 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonlarda 3 adet ateşli silah ve bunlara ait mühimmat, 2 adet gece görüş dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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