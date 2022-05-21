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Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi

Güneş'i yakından izleyen Solar Orbiter, bugüne kadar çekilmiş en yakın Güneş fotoğrafını Dünya'ya gönderdi.

Ekleme: 21.05.2022 - 00:10 Güncelleme: 21.05.2022 - 00:14 / Editör: Ozge Selin
Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen ve 10 Şubat 2020 tarihinde Güneş'e olan yolculuğuna başlayan Solar Orbiter, Güneş'teki araştırmalarını sürdürüyor.

Güneş'in yaklaşık 77 milyon kilometre yakınına giden Solar Orbiter, önümüzdeki yıllarda bu mesafeyi 43 milyon kilometreye kadar düşürecek.

Güneş'ten hiç görülmemiş manzaralar
Güneş'in etrafında belirli bir yörünge izleyerek gözlem yapan Solar Orbiter uydusunun, Güneş'e en yakın geçişi 26 Mart'ta gerçekleşti.

Uydu, Güneş kutupları ve birkaç güneş patlaması manzarası da dahil olmak üzere bir dizi “nefes kesen” fotoğraf çekti.

Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay bilimi başkanı Caroline Harper, “Bu inanılmaz görüntüleri görmek oldukça heyecan verici. Solar Orbiter'ın şimdiye kadarki en yakın geçişi sırasında yakalanan Güneş'in şimdiye kadar gördüğümüz en yakın görüntüsü elimizde.” dedi.

Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi

Sensörler Güneş'i izliyor
Bilim insanlarının Güneş üzerindeki yeni gözü olan Solar Orbiter, üzerinde 10 farklı sensör barındırıyor.

Bu sensörlerden altısı Güneş ve çevresini izliyor, diğer 4 sensör ise uzay aracının çevresini izlemekle görevli.

Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi

Ayrıca Güneş'teki patlamaları da yakından inceleyen Solar Orbiter, verileri Dünya'ya göndererek bu patlamalar hakkında bilim insanlarının detaylı araştırmalar yapmasını sağlıyor.

NASA ile Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak olarak yürüttüğü Solar Orbiter projesine; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere de destek veriyor.

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Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi

Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi

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