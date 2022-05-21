Ermeni ve ittihatçıların sloganını kullanan Meral Akşener’den 'Erdoğan bugünün Abdulhamid’i' çıkışı

Geçtiğimiz haftalarda Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kalkışmanın finansörü Osman Kavala'yı 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan eden İttihat Terakki'nin "Kahrolsun istibdat" sloganı ile savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine Abdülhamid Han'a olan nefretini dile getirdi. "Buranın öznesi eğer Abdulhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Akşener; devletinin ve milletinin yanında yer alan liderlerin değil onların yıkmaya çalışanların safında olduğunu kanıtlamış oldu.

CHP yandaşı Halk TV'de ekrana gelen 'Liderler Özel Söyleşisi' programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.



Daha önce Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kalkışmanın finansörü Osman Kavala'yı 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan eden İttihat Terakki'nin 'Kahrolsun istibdat' sloganı ile savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine Abdülhamid Han'a olan nefretini dile getirdi.



İşte Akşener'in tepki çeken sözleri;



'BUGÜNÜN ABDULHAMİD'İ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'



Abdulhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgarlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdulhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum.

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'İTTİHAT TERAKKİ'Yİ SAVUNMADA NE BEİS VAR'



'Dolayısıyla İttijhat ve Terakki'ye sahip çıktı dendi' diye soran sunucuya Akşener 'Ne beis var bunda' diye cevap verdi.



'UTANMADAN HALA KONUŞUYOR HADSİZ!'



Akşener'in hadsiz sözleri tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akşener''e 'Meral Akşener, bugün katıldığı programda bir kez daha Sultan 2. Abdülhamid Han'ı hedef aldı ve 'Buranın öznesi Abdülhamid'se bugünün öznesi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün de istibdat var.' dedi. Şuursuz açıklamaları için özür dileyeceğine utanmadan hâlâ konuşuyor hadsiz!' sözleriyle yüklendi.



DEVLETİNE SAHİP ÇIKANLARLA DEĞİL YIKMAYA ÇALIŞANLARLA!



Çakma milliyetçi Meral Akşener'in skandal açıklamaları kimlerle saf tuttuğunun da delili oldu. Akşener'in; devletimizi küresel güçlere karşı savunan Abdülhamid Han ve Erdoğan gibi liderlerin yanında değil de devletimizi yıkmaya çalışanların yanında yer alması vahim tabloyu gözler önüne serdi.



İP'Lİ YAVUZ NE CEVAP VERECEK



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı bir paylaşımda Sultan Abdülhamid Han'a sahip çıkmıştı. Yavuz Ağıralioğlu'nun şimdi Akşener'in skandal açıklamaları sonrası ne tepki vereceği merak konusu.



