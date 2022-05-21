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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.

Ekleme: 21.05.2022 - 13:38 Güncelleme: 21.05.2022 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldüCumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü

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