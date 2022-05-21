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Beyaz Gazete
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CHP'li Altay duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!

CHP, bugün İstanbul Maltepe’de miting düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Engin Altay, miting öncesi şunları söyledi: Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu...

CHP'li Altay duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
Ekleme: 21.05.2022 - 20:44 Güncelleme: 21.05.2022 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Altay duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
CHP, İstanbul Maltepe'de partililerin katılımıyla bir miting yaptı. Miting öncesinde bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanı adaylarını şu sözlerle açıkladı: 'CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de yapamayacağı bir şey yok. Taahhütlerinin hepsini, en güzel şekilde yerine getireceğini buradan ifade edecek. Buradan bir yetki isteyecek. Bu böyledir zaten. Millete söylersin.

Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu.'
CHP'li Altay duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
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