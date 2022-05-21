CHP'li Altay duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!

CHP, İstanbul Maltepe'de partililerin katılımıyla bir miting yaptı. Miting öncesinde bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanı adaylarını şu sözlerle açıkladı: 'CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de yapamayacağı bir şey yok. Taahhütlerinin hepsini, en güzel şekilde yerine getireceğini buradan ifade edecek. Buradan bir yetki isteyecek. Bu böyledir zaten. Millete söylersin.Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu.'