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Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert sözler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki tarihi gençlik şöleninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Meral Akşener'e sert tepki göstererek, "Sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim" dedi. Erdoğan, "Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir" mesajını verdi.

Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert sözler!
Ekleme: 21.05.2022 - 22:13 Güncelleme: 21.05.2022 - 22:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert sözler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' etkinliğinde, siyasete dair önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan Meral Akşener'e ve 6'lı muhalefete tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Abdülhamid Han, hayatı boyunca devrinin emperyalistleriyle mücadele etmiş bir millet sevdalısıdır. Varsın birileri Gezi olaylarını devrilişine benzeterek dursun, biz ecdadın izinden yürüyeceğiz. Gençlerimiz kimin, kim olduğunu bilmeye hakkı var. Siz emperyalist ağızlılara hak eden cevabı verecek gençliksiniz.

SEN KİM SULTAN ABDÜLHAMİD'E SAYGISIZLIK KİM?

Sultan Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlıyı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e dil uzatana, 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim. O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular. Aynı masada oturdukları halde laf atanlara haddini bildiremediler. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir.
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