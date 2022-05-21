3600 ek göstergede 3 ara kademe sistemi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrudan 6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergede teknik çalışmaları tamamladı.Hükümet ve Memur-Sen 12 mutfak çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, polis, hemşire, din görevlileri, avukatlar, il müdürleri, müftüler gibi farklı statü gruplarının yanı sıra ek göstergesi 2200'den düşük olanlar, göstergesi olmayanları da içine alıyor.Doktorların emekli olduktan sonra maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıkları yükseltiliyor. Memur-Sen, çalışanların gösterge artışından yararlanması için tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri içeren teklifini hükümete sundu.Düzenlemeden önce emekli olup ikramiyesini alanlar yasal düzenleme sonrası ikramiye farkı almayacak ancak aylıkları yükselecek.Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak.Çalışmaya göre, 1994'ten 2022'ye kadar artışlardan dolayı düşük kalan yıllardır sendikalarla hazine maliye çalışma bakanlığı arasında kalan unvanlar biraz daha yüksek artacak.Ek göstergeden yararlanan ancak öğrenim nedeniyle birinci dereceye gelenlerin yararlanması için yansıtma oranlarında farklılık yapılacak.Yıllara kademeli olarak yayılıp yayılmayacağı konusunda prensip anlaşması yapılacak. Memurlar açısından dul, yetim, aylıklarında da artış olacak.Bugüne kadar gerçekleştirilen mutfak çalışmalarına göre ek gösterge düzenlemesi bütün kamu çalışanlarını kapsayacak ve mevcut tazminat yansıtma oranları arasındaki adaletsizlik giderilecek.Memur-Sen mevcut 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak kademelerle, ek göstergelere ilişkin düzenlemenin adil şekilde sonuçlanmasını talep ediyor.Mevcut durumdaki 2200 ile 3600 ek gösterge kademesinin yeniden düzenlenerek 2200-3000 ve 3000-3600 arasında iki kademe eklenmesi talep edildi.Bu kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturuldu. Mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek; 3600 ila 4200 (4200 hariç), 4200 ila 4400 (4400 hariç) ve 4400 ile 4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesi önerildi.Ek gösterge düzenlemesi ile mevcut çalışanlar, yeni emekli olacaklar değil yasal düzenlemeden önce emekli olanların da aylığı artacak.Düzenleme daha önce emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek, ancak yasa çıktıktan sonra emekli aylıkları artacak. Kamu çalışanlarının, dul ve yetimlerinin aylığı da yükselecek.