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Yaşanacak olayları tahmin eden The Economist'in yeni kapağı gündem oldu

The Economist'in, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı derginin kapağı çok konuşuldu. Önceki yıllarda yaptıkları kapak fotoğrafları ile yaşanacak olayları tahmin ettiği iddia edilen dergi, yayınladığı kapakta bu kez gıda kıtlığına gönderme yaptı.

Yaşanacak olayları tahmin eden The Economist'in yeni kapağı gündem oldu
Ekleme: 20.05.2022 - 13:21 Güncelleme: 20.05.2022 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Yaşanacak olayları tahmin eden The Economist'in yeni kapağı gündem oldu
The Economist dergisinin sosyal medyadan paylaştığı yeni kapağı gündem oldu.

SAVAŞ, DÜNYAYI KİTLESEL AÇLIĞA İTİYOR

Başakların kuru kafa şeklinde olması dikkat çekti. Paylaşımın altına, "Savaş, kırılgan bir dünyayı kitlesel açlığa doğru itiyor. Bunu düzeltmek herkesin işi" notunu düştü. The Economist, Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşla beraber dünyayı bekleyen gıda krizine dikkat çekti.

Paylaşım şu şekilde:

GIDA KRİZİ KAPIDA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterresi Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın tarım ürünlerinin fiyatlarının artmasına yol açtığını hatırlattı. Guterresi, savaşın ve fiyatlardaki artışın devam etmesi halinde küresel gıda krizi yaşanabileceğini söyledi.

40 MİLYON İNSAN GIDA GÜVENSİZLİĞİNE SÜRÜKLENİYOR

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, birçok faktörden dolayı dünyada akut gıda güvensizliğine maruz insan sayısının 2016-2021 yılları arasında 108 milyondan 161 milyona çıktığını, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel gıda güvenliği krizini daha da derinleştirdiğini aktardı. Blinken yaptığı ayrı bir açıklamada ise, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 40 milyon insanı daha gıda güvensizliğine sürüklediğine işaret etti.

2022 KAPAĞINDA ENERJİ SORUNLARI KONU OLMUŞTU

The Economist yeni yılın ilk serisinde yayınladığı kapakta, ABD-Çin ilişkileri, yenilenebilir enerji kaynakları ve aşı göndermesi yapmıştı. Yayınlanan kapak dünya gündemine otururken kripto paralarda kapakta kendine yer bulmuştu.


KOVID-19'U TAHMİN ETMİŞLERDİ

Derginin 2019 yılında yayınladığı kapakta ise salgın hastalıklara dikkat çekilmişti. Kapakta yazılan ifadelerde ise "Her şey kontrol altında" denilmişti.
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