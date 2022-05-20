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Türkiye'nin ikinci Galata Kulesi olacak: Yunanistan ve Bulgaristan bile görülecek

Edirne'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyona alınan, 1500 yıllık Makedon Kulesi'ndeki kazı çalışmalarında, Bizans dönemine ait duvar taşlarına ulaşıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Makedon Kulesi'nin müze olacağını belirterek, "Galata Kulesi'ndeki gibi yerli ve yabancı ziyaretçiler, kulenin en uç noktasına çıkıp, 360 derece şehri seyredecek" dedi.

Ekleme: 20.05.2022 - 13:31 Güncelleme: 20.05.2022 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin ikinci Galata Kulesi olacak: Yunanistan ve Bulgaristan bile görülecek
Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan Edirne'nin simgelerinden, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından 1500 yıl önce yaptırılan ve Osmanlı'da saat kulesi olarak kullanılan Makedon Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aralık ayında restorasyona alındı. Yıl sonunda bitmesi beklenen arkeolojik kazı çalışmaları sonrası kule ile birlikte bahçesindeki Roma ve Bizans dönemine ait tarihi yapılar da arkeopark olarak düzenlenerek ziyarete açılacak.

Tarihi kulede devam eden kazıda, Bizans dönemine ait duvar taşları da ortaya çıkarıldı. Duvar taşlarına dokunulmadan devam edecek çalışmalarla kule, müze haline getirilecek. Makedonya Kulesi'nde, restorasyon çalışmaları sonrası asansörle seyir terası aktif hale getirilip, Galata Kulesi gibi ziyaretçiler ağırlanacak. İnşa edilecek asansörle seyir terasından ziyaretçiler, Edirne'nin tarihi yapılarının yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'ı da görebilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, restorasyonu devam eden kulenin, müze olarak düzenlenip, seyir terasında turizme açılacağını belirtti. Soytürk, "Kale, kare planlı olup 4 köşesinde 4 kule, 12 burcu olan Zindanaltı Kulesi, Germe Kulesi, Yelliburgaz Kulesi fakat bugüne gelen Makedonya Kulesi.

Adrianapolis'ten günümüze kadar kültür varlığı olarak devam ettirmiş en önemli yapı. Bu yapıya, 19'uncu yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu tarafından o dönemde tüm kentlerde moda haline gelen bir saat kulesi inşa ediliyor. Edirne'de de saat kulesi, Memleket Saati, Makedonya Kulesi'nde inşa ediliyor. Zaman içerisinde deprem, yangınlar ve birtakım değişikliklerle saat kulesi, günümüze ulaşamıyor" diye konuştu.

TAŞLAR, ÇAĞDAŞ BİZANS DÖNEMİNDEN

Restorasyona alınan Makedonya Kulesi'nde yapılan statik kazı çalışmasında Bizans dönemine ait duvar taşlarının ortaya çıktığını söyleyen Soytürk, "Günümüze ulaşan Makedon Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda restorasyon kapsamına alındı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kabul edilen proje kapsamında restorasyon çalışmaları hızlıca başladı.

Restorasyon çalışmalarının ilki, kulenin statik anlamda ne olduğunu görebilmekti. Bu anlamda müzedeki görevlilerle, akademisyenlerle beraber bu alanda bir statik kazısı yapıldı ve kazıda holü destekleyen, çağdaş Bizans dönemine ait duvar taşları çıktı. O dönemde de yapıların statiğinin ne kadar güçlü kılabilmek için birtakım teknik uygulamalar kullanıldığını, kazı sonrasında da görmüş olduk.

Holün alt tarafında da merdiven holünü destekleyen farklı dönemlere ait, akademisyenlerimizin tespiti Çağdaş Bizans dönemine ait taşlar bulundu. Taşlara hiçbir şekilde dokunmadan bu alana kurul tarafından kabul edilmiş proje doğrultusunda çalışmalarımız yapılacak" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, kulede Galata Kulesi'nde olduğu gibi yerli ve yabancı ziyaretçilerin ağırlanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Kulenin en uç noktasına çıkıp, 360 derece şehri seyredecek. Edirne tarihini anlatacağız ama en keyiflisi de burası, asansörle yukarı çıkıp Edirne'yi 360 derece seyredebileceğimiz bir seyir terasına da kavuşmuş olacağız. Alttan baktığımız zaman yükseklik az gibi görünüyor ama biz vinç yardımıyla zaman zaman yukarıya çıktık. Hıdırlık Tabya, Yunanistan, Bulgaristan, Selimiye ve şehrin 360 derece etrafını buradan yerli ve yabancı ziyaretçiler seyredebilecek.

Dışarıdaki sur duvarlarıyla beraber alanı da yerli ve yabancı turistler gezebilecek. Orada da yine Roma dönemine ait kalenin sur duvarları var. Arkeolojik bir park halinde oraya da girilebilecek. Buradaki 2 cadde de trafiğe kapatılacak. Makedon Kulesi'nde birçok etkinliği de gerçekleştirmiş olacağız."
Makedon Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
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