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Türk aile kabusu yaşadı! Alman polisi evi bastı, öldüresiye dövdü

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Erkan Küçük, evinde Alman özel harekat polisi tarafından dövülerek hastanelik edildi. Alman polisi Küçük'ün eşine de silah doğrultup başörtüsü takmasına izin vermedi. İşte haberin ayrıntıları...

Türk aile kabusu yaşadı! Alman polisi evi bastı, öldüresiye dövdü
Ekleme: 20.05.2022 - 14:56 Güncelleme: 20.05.2022 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
Türk aile kabusu yaşadı! Alman polisi evi bastı, öldüresiye dövdü
lmanya'da polis şiddeti mercek altında. Irkçılığın ve şiddetin son adresi Türklerin en yoğun yaşadığı Köln kenti oldu. 45 yaşındaki Erkan Küçük, aynı binada oturan 9 yaşındaki yeğenine doğum günü hediyesi için aldığı oyuncak silah yüzünden az kalsın canından oluyordu.

Olay geçtiğimiz pazar günü Köln kentinde Küçük çiftinin evinde yaşandı. İddiaya göre, ihbar üzerine eve gelen Alman özel harekat polisleri Türk kökenli Alman vatandaşı Erkan Küçük'ü eşinin önünde dakikalarca darp etti.

TRT Haber'de yer alan habere göre; burnu kırılan ve görme kaybı yaşayan Erkan Küçük, darp sonrası konuşma güçlüğü de çekmeye başladı. Türk Aile, köpeklerle eve giren 15 özel harekat polisinin genç adama şiddet uyguladıktan sonra kendileriyle alay ettiğini söyledi.

ALMAN POLİSİ GENÇ ADAMIN EŞİNİ DE HEDEF ALDI

Alman polisi, Evde bulundukları süre boyunca 27 yaşındaki Büşra Küçük'e yakın mesafeden silah doğrulttu.

Baskın esnasında ev kıyafetleriyle olan genç kadının başörtüsünü takmasına dahi izin verilmedi. Türk Aile, şiddet kullanan polisler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Almanya'da son 30 yılda 200'den fazla kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti.
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