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Rusya, Finlandiya'nın gazını kesecek!

Finlandiya'nın ulusal gaz dağıtıcısı Gasum, Rusya'dan Finlandiya'ya doğal gaz arzının yarın durdurulacağını bildirdi.

Ekleme: 20.05.2022 - 14:41 Güncelleme: 20.05.2022 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Rusya, Finlandiya'nın gazını kesecek!
Rus enerji şirketi Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'un "Gasum'un gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz arzının 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat (TSİ) 07.00'de kesileceğini bildirdiği" belirtildi.

Açıklamada, 21 Mayıs'tan itibaren yaz sezonunda Gasum'un Baltık doğal gaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla müşterilerine diğer kaynaklardan doğal gaz tedarik edeceği, şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

Gasum Üst Yöneticisi Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının "son derece üzücü" olduğunu belirterek, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Gasum'dan daha önce yapılan açıklamada, şirketin, doğal gaz sevkiyatları için rubleyle ödeme yapmayı reddettiği belirtilmişti.

2031 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU

Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithalatla karşılayan Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar gaz tedarik sözleşmesi bulunuyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Gazprom'un şirketlerle yürüttüğü ticarette tüm detaylara hakim olmadıklarını belirterek, "Ancak elbette kimseye bedava bir şey sevk etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.
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