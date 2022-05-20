Müzisyen Zelal Gökçe gözaltında! Terör örgütünün propagandasını yapmıştı...

Terör örgütü PKK'nın porpagandasını yapan ve hakkında arama kararı bulunan müzisyen Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Müzisyen Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gökçe'nin terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında arama kararı olduğu belirtildi.Müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Müzisyen Zelal Gökçe hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK,KCK,YPG,YDG-H) suçlarından arama kaydı bulunduğu belirtildi.