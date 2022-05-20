MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!

Irak Kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Tunahan ERBAŞI, EYP'ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.