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Minibüs ambulansa dönüştü, hastalanan yolcu hastaneye yetiştirildi

Edirne’de minibüste kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarmak için hem yolcular hem de şoför seferber oldu. Şoför, yolcuları indirmeden rahatsızlanan vatandaşı en yakın sağlık merkezine yetiştirdi. O anlar ise minibüsün içerisindeki kameraya yansıdı.

Ekleme: 20.05.2022 - 17:31 Güncelleme: 20.05.2022 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Minibüs ambulansa dönüştü, hastalanan yolcu hastaneye yetiştirildiEdirne'de şehir içi minibüste bir yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular yardıma koştu. Minibüsün şoförü Hasan Büyükuçar, güzergahını değiştirerek minibüsü en yakınında bulunan Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezine götürdü. Minibüste bulunan yolcuların yardımıyla, rahatsızlanan vatandaş sağlık merkezine taşındı.
Yaşanan olay minibüsün içerisinde bulunan kameraya da yansıdı. Görüntülerde yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcuların yardım için seferber olduğu görüldü. Görüntünün devamında, şoförün hızlıca en yakın sağlık merkezine gittiği ve yolcuların elinden gelen tüm imkanları seferber ettikleri görüldü.
Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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