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Menemen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel hediye!

Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, 2,5 metre boyundaki dev vazoyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti.

Ekleme: 20.05.2022 - 13:38 Güncelleme: 20.05.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Menemen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel hediye!
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme de Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 'Bu nadide eseri size ulaştırmaktan şeref duyuyoruz' derken, Menemen için planlanan projeler dosyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, el emeği özel vazonun ustalığına hayran kaldığını ifade ederek, 'Bu nadide eser için değerli Belediye Başkan Vekilimiz Aydın Pehlivan, vazoyu tasarlayıp ortaya çıkaran kıymetli ustamız Ahmet Taşhomcu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Menemenli sevgili hemşehrilerime çok selamlarımı iletin' dedi.

GENEL MERKEZDE DEV VAZO

AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı öncesine Menemen'den gelen dev vazo damga vurdu. 2,5 metrelik boyu ve Cumhurbaşkanlığı forsu ile dikkat çeken dev eseri ortaya çıkaran Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

'ŞEREF DUYUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çömlek ustası Taşhomcu ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'dan vazonun yapımı hakkında bilgi aldı. Pehlivan, 'Sayın Cumhurbaşkanım, Menemen'de görev yapan Başkan Yardımcılarımız, Meclis üyelerimiz ve Cumhur İttifakı mensuplarımız ve kıymetli Menemenli hemşehrilerimizin selamını getirdim. Menemen'i ziyaretinizin ardından Menemen özelinde ve Menemen'i temsil eden size özel bir hediye olması gerektiğini düşündük. Çömlek Ustalığı konusunda dünya şampiyonluğu da olan Ahmet Taşhomcu, böyle görkemli bir eser ortaya çıkardı. Menemenli hemşehrilerimiz adına da bu nadide eseri size sunmaktan şeref duyuyoruz' dedi. Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu da 'Menemen Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Aydın Pehlivan ile birlikte Menemen'e özel bir eser planladık. Menemen'in kırmızı toprağını kullanarak 1 ay süren çalışmayla 2,5 metrelik vazoyu tamamladım. Yaklaşık 200 kilo çamur kullandım. Vazonun üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Forsu için de herhangi bir kalıp kullanmadım. Forsun yapımı 4 gün sürdü. Eseri size ulaştırmak için gün sayıyorduk. Sizin için böyle bir eser ortaya koyabilmenin gururunu yaşıyorum. Vazonun Cumhurbaşkanlığı'nda sergilenmesinden büyük onur ve mutluluk duyacağım' diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'USTALIĞA HAYRAN OLDUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen'den gelen özel hediye için teşekkür ederken, 'Vazoya ve ustalığa hayran kaldım. Çok etkilendim. El emeği böyle zor bir eseri ortaya çıkarmak epey zahmetli olmuştur. Bu nadide eser için değerli Belediye Başkan Vekilimiz Aydın Pehlivan, vazoyu tasarlayıp ortaya çıkaran kıymetli ustamız Ahmet Taşhomcu başta olmak üzere emeği geçen herkese Menemenli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu güzel vazoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhafaza edeceğiz. Menemenli kıymetli hemşehrilerime de buradan sizler aracılığı ile selamlarımı iletiyorum' dedi.

Menemen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel hediye!

BAŞKAN ERDOĞAN'A PROJELERİNİ SUNDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte gerçekleştirilen görüşmede Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, kent için hazırlanan projeler dosyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Menemen'in acil ihtiyaçları ve kentsel yaşam kalitesini artırmak odaklı hazırlanan projeler hakkında kısa bir bilgi veren Pehlivan, Menemen'de AK Parti Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile çok çalıştıklarını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Menemen'in hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yönetilmesi mutluluk verici. Herkese en kalbi selamlarımı iletiyorum' dedi.

ÇİLEK FESTİVALİNE DAVET

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme de Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kokusu ve tadıyla özelleşen Emiralem Çileği ve yöresel ürünlerden oluşan bir paket sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek yıl 13'üncüsü yapılması planlanan Çilek Festivaline davet eden Pehlivan, 'Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri tekrar Menemen'de görmek için sabırsızlanıyoruz. Şeref duyarız, onur duyarız' şeklinde konuştu.
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