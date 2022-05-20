Liseli öğrencilerin uygunsuz görüntülerini çeken 2 polis hakkında flaş karar!

Giresun'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ismi açıklanmayan 2 polis memuru iddiaya göre sahildeki kumsalda biri kız 2 lise öğrencisinin uygunsuz anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polisler, bahse konu görüntüler daha sonra sosyal medyada yayınlanınca binlere takipçinin tepkisine neden oluşturdu. Görüntü sonrası Giresun Cumhuriyet Savcılığınca polisler hakkında soruşturma açıldı.Giresun Valiliği, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada; 'Giresun'da deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır.' denildi.