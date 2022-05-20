İsveçli Bakan Linde: PKK’yı terör örgütü olarak ilk biz tanıdık

Rusya endişesi nedeniyle NATO’ya girmek isteyen İsveç, 1980’lerden bu yana PKK’lı teröristlerin nihai rotası halinde. İsveç’te siyasetçiler, PKK’nın AB terör örgütleri listesinden çıkarılması için girişimlerde bulundu. Örgüt ülkede, kültür-dil temalı dernekler aracılığıyla para buluyor, militan devşiriyor ve lobi faaliyetleri yürütüyor. PKK’lı teröristler, siyasi partiler ve STK’larla iç içe bulunuyor. İsveç, PKK/YPG’ye finansal destek de veriyor.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAVRI NETTüm bu sebepler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir tavır sergileyerek, terör örgütlerini destekleyen İsveç ve Finlandiya’nnın NATO’ya girmesine müsaade edilmeyeceğini her fırsatta yineliyor. Birçok ülkenin Türkiye’yi ikna çabaları sürerken, İsveç’ten de yeni bir açıklama geldi.'YAYGIN DEZENFORMASYON YAPILIYOR'İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "yaygın dezenformasyon nedeniyle" İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi. Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin (AB) onu 2002'de takip ettiğini belirtti. Linde, "Bu pozisyon değişmedi." ifadesini kullandı.