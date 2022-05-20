İngiltere'den flaş Türkiye kararı!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve heyeti BAE Systems ve Rolls-Royce ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek için geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye gitti. Ziyaret devam ederken İngiltere'den dikkat çeken bir açıklama geldi.İSMAİL DEMİR DUYURDUSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere tarafından savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını duyurdu.TÜRKİYE VETO EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTIİsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvuruda bulunacağının ardından Türkiye, kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle iki ülkenin adaylığını veto edeceğini belirtmişti. İngiltere'nin bu açıklama sonrası böyle bir karar vermesi dikkat çekti.