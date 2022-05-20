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CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar

CHP'li Maltepe Belediyesi'ne yönelik 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheliye yönelik yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 18 şüpheli arasında halihazırda İBB'de bir birimin müdür yardımcılığını yapan Haydar B. ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Haydar B. ile Melih M.'nin olduğu öğrenildi. Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı ve 1 zabıta müdürünün, vatandaşın yaptırmak istediği usule uygun olmayan işlerin yapılması karşılığında rüşvet aldıkları tespit edildi. Dönen rüşvet çarkında bu şekilde binlerce lira hâksiz kazanç elde ettiler.

CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar
Ekleme: 20.05.2022 - 17:08 Güncelleme: 20.05.2022 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çalışan aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu rüşvet aldıkları iddia edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

16 şüpheli yakalanırken 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı.

Edinilen bilgilere göre; 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda operasyon için harekete geçti.

'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturmada, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı ve 1 zabıta müdürünün, vatandaşın yaptırmak istediği usule uygun olmayan işlerin yapılması karşılığında rüşvet aldıkları tespit edildi.

Dönen rüşvet çarkında bu şekilde binlerce lira hâksiz kazanç elde ettiler.

BİR ŞÜPHELİ İBB'DE MÜDÜR YARDIMCISI ÇIKTI

Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Şüpheliler arasında Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcıları Haydar B. ile Melih M., eski Zabıta Müdürü Ahmet İ., görevdeki Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaeddin İ. ve Maltepe eski Tapu Müdürü Yılmaz C.'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Haydar B.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım İşleri Müdürü, Melih M.'nin Maltepe Belediyesi'nde Medya Müdürü, Yılmaz C.'nin ise Zeytinburnu Tabu Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

18 şüpheli arasında eski Maltepe Tapu Müdürünün de yer alması rüşvetin ne denli büyük boyutta olduğunu da gözler önüne seriyor.

AKTİF YÖNETİCİ DEĞİL DEDİKLERİ OLAY TARİHİNDE BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞ

Maltepe Belediyesi sosyal medya hesabından gözaltındaki isimlerin aktif üst düzey yönetici ibaresi olmadığını iddia etti.

Ancak soruşturma dosyasından elde edilen bilgilere göre şüphelilerin suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nde başkan yardımcılıkları, tapu müdürlüğü, zabıta amiri, ve belediyede memur pozisyonunda çalıştıkları saptandı.
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