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Bodrum’da su altı sergisi

15 metre derinlikte açılan seramik ve heykel sergisi, denizin dibini sergi salonuna çevirdi. Sergideki eserleri görmek isteyenler, dalgıç kıyafetlerini giyerek 15 metre dalış yaptı.

Ekleme: 20.05.2022 - 23:31 Güncelleme: 20.05.2022 - 23:37 / Editör: Ozge Selin
Bodrum’da su altı sergisi
15 metre derinlikte açılan seramik ve heykel sergisi, denizin dibini sergi salonuna çevirdi. Sergideki eserleri görmek isteyenler, dalgıç kıyafetlerini giyerek 15 metre dalış yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan Karaada Kaçakçı Koyu'nda 22 sanatçının heykel ve seramik sergisi, denizin 15 metre dibinde açıldı.

Dalgıçların ve dalgıç sporu yapan vatandaşların ilgi odağı olan sergi, deniz dibinde kurdele kesimiyle görücüye çıktı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras denize dalarak açılışı gerçekleştirdi.

Akaç, su altı kültürünü zenginleştirmek

Bodrum Belediyesi, Bodrum Deniz Müzesi, yürütülen “Blue Exile Art” projesi çevre ve sanatın bir arada yer aldığı proje ile deniz kültürünü ve su altı kültürünü yaşatma, zenginleştirme ve tanıtma hedefleniyor.

20 Mayıs-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek su altı sergisinin ardından su altı belgesel gösterimleri de olacak.

1-10 Ekim tarihleri arasında eserlerin karada sergisi yapılacak.

“Muhteşem iş çıkarmışlar”
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, su altında bir sanat parkı oluşturmanın, sanatı su altına taşımanın Bodrum için önemli ve güzel bir tanıtım hamlesi olduğuna değindi.


Aras, “Su altında toplam 25 eser var ve o 25 eserin her biri birer şaheser. Sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhteşem iş çıkarmışlar. Özellikle deniz kirliliğine, çevre duyarlılığına dikkat çeken bir proje. Su altında kadına şiddet dahil işlenmiş. Ben hepsini inceledim. Yine vahşi avcılık ile yok olan hayatı, bioçeşitliliği de işlenmiş. Orada bir ağa yakalanmış balık ya da bırakılan ağlara takılan deniz canlıları betimlenmiş.


“Sanat ve sanatçı varsa Bodrum güzelleşir”
Bence muhteşem eserler vardı su altında. O yüzden ben bu projeyi çok önemsiyorum. Umarım gelecek yıllarda da değerli sanatçılarımız buna devam ederler. Projenin içerisinde çok önemli sanatçılar var. Sanat ve sanatçı varsa Bodrum güzelleşir. Biz Bodrum'un kültürle sanatla edebiyatla güzelleşeceğini düşünüyoruz. Bunun için çalışanlara da çok teşekkür ediyorum.” dedi.


“Turizm sadece deniz, kum, güneş değil”
Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar yaptığı konuşmada, “Bodrum'da yaşayan yaklaşık 22 sanatçımız, birçok temada birçok mesaj vermek istemiş. Tabii turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Bunun dışında alternatif turizm dediğimiz alanlar var. Bunlardan bir tanesi de dalış turizmi. Burada aslında hem sanata bir vurgu yapılıyor diğer taraftan mesajlar verilmeye çalışılıyor. Bu da deniz altında yapılmak suretiyle mesajın kuvveti artırmaya çalışılıyor ki çok da kuvvetli bir mesaj olmuş.” dedi.



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