Bebeğini ikinci kez doğuracak! Tıp dünyası şokta: 18 yaşına gelene kadar...

Hamileliğini sevinçle sosyal medya hesabından duyuran fenomen 23 yaşındaki Jaiden Ashlea, bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanırken korkunç bir gerçekle karşı karşıya geldi. Bebeği kucağına almak için gün sayan anne; omurgayı oluşturan kemiklerin omuriliği tamamen örtmediğini ve bu durumdan kaynaklı omurilikle ilişkili sinirlerin açıkta kaldığı teşhisinin konulması üzerine bebeğini doğurmak zorunda kaldı.Duyanları şaşkına çeviren bu haber ABD'de yaşandı.Geçen Çarşamba günü oğlu Levi James'i doğuran Jaiden Ashlea, Temmuz ayında onu ikinci kez doğurmaya hazırlanıyor...Nasıl mı? İşte tıp dünyasını alt üst eden bu haberin detayları...23 yaşındaki anne adayı Jaiden Ashlea, Mart ayında hamileliğin 18. haftasında doğum öncesi anatomi taraması yaptırdığında, oğlunda, gebelik sırasında fetüsün omuriliğini olumsuz yönde etkileyen ve doğumsal bir kusur olan spina bifida'nın olduğunu öğrendi.Bu durum karşısında ne yapacağını şaşıran genç anne, bebeğinin sağlıklı bir şekilde doğabilmesi için canını dişine taktı.Sosyal medya fenomeni yaşadığı olay sonrası "Şoktaydım. Doktor bize bunu söylerken konuşamıyordum bile," sözleriyle yaşadığı korku ve üzüntüyü açıklarken kendisine oğlunun yaşama şansı olmadığını söyleyen doktorları bile gözardı etti.Başlangıçta, doktorlar ona ve 23 yaşındaki nişanlısı Noah Detrick'e çocuklarının "beyin ölümüyle" doğacağını ve kaliteli bir yaşam sürme şanslarının olmayacağını söylediler.Ashlea, "Kendi kendime 'Bu gerçek değil, bu olmuyor' dediğimi hatırlıyorum. "O bir kabustu."Ancak Ashlea, evinden iki saatten biraz fazla uzakta olan Orlando'daki uzmanlardan ikinci ve üçüncü görüşler aldıktan sonra, oğlu için bir umut olduğunu öğrendi.Hala hamileyken omurgasını onarmak için son teknoloji bir ameliyat gerçekleştirilebileceğini öğrenen genç kadın bıçak altına yattı...Doktorlar midesi boyunca sezaryen kesiği yaptı, suyunu kırdı ve bebeğin belindeki L2 omurunu rahatsız eden büyük lezyonu veya anormalliği başarıyla onardı.Daha sonra, bebeği Ashlea'nın karnının içine yeniden yerleştirdiler, diktiler ve bebek 37 haftada gerçek bir sezaryen doğumu için yeterince gelişene kadar onu sıkı bir yatak istirahatine koydular.Prosedür tam anestezi içeriyordu ve yaklaşık altı saat sürdü. Ashlea şimdi yaklaşık 27 haftalık bebeğinin ayaklarını oynatabildiğini hissedebiliyor."Ameliyattan bu yana doktorlar çok daha fazla hareket gördü ve beynindeki herhangi bir malformasyonun belirtileri tersine dönüyor" dedi ve doktorların artık oğlunun yürümede neredeyse hiç sorun yaşamamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.Bununla birlikte, muhtemelen doğumdan en az 18 yaşına gelene kadar fizik tedaviye ihtiyacı olacaktır. Ancak ameliyat sonrası gelişimi yine de umut verici.Anne adayı, "Bacaklarını tekmeliyor ve orada ayak bileklerini burkuyor," diye bağırdı. "Hareket ettiğini hissedebiliyorum." Sözleriyle duyanları şaşkına çeviren genç kadın adeta bir mucizeyi gerçekleştirdi.