Başkan Erdoğan'dan Kolombiya Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Kolombiya ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Kolombiya ile 2021'de ticaret hacmimiz ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmaktır.