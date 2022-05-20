Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Arnavutköy'deki törende bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, 'Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülaceze'nin temelini atmıştım, açılışını yapmıştım. Bir şeyi sormam lazım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığını üstlenen kişinin acaba bu alanlarda attığı bir adım var mıdır? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür eserleri yapın, ülkenin darda kalmışına el uzatın, biz de sizi alkışlayalım.' dedi.Erdoğan, projenin bittiğinde dünyada tek olacağını da sözlerine ekledi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Bugün Darülaceze'mizin hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyacağına inandığım sosyal hizmet şehri projesinin temelini atmak için buradayız. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülaceze'nin temelini atmıştım, açılışını yapmıştım. Bir şeyi sormam lazım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığını üstlenen kişinin acaba bu alanlarda attığı bir adım var mıdır? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür eserleri yapın, ülkenin darda kalmışına el uzatın, biz de sizi alkışlayalım.Bugün Türkiye en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek hizmetine sahip ülkedir. Darülaceze Sosyal Hizmet şehri bittiğinde dünyada bu işin tek örneği olacak. Ülkemiz gibi bir başka örnek yoktur. Gükümete geldiğimizde yılda 2 milyar TL olan yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik. İnşallah el birliği ile bu güzel projeyi kısa sürede tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız.Devletin imkanlarını milletimizin her kesimine, özellikle de desteğe ihtiyaç duyanlara sunuyoruz.Büyük ailelerin giderek azalıyor olması üzüntü vericidir. Eğitim önce ailede başlar. Daha da ileri gidiyorum, anne karnında başlar. Okul tek başına bunu yapamaz. Köklerimiz ile bağlarımızı koparmayacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüden yürüyerek dünyanın en ilerideki ülkeri arasındaki yerimizi alacağız.Bu sene Fetih şenliklerimizi inşallah Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. İstanbul'a yakışır şenlikleri inşallah hep birlikte yapacağız. Hazır mısınız? Muhteşem bir Fetih şenliğimi öyle yapalım ki, Cennet Mekan Fatih Han'a layık olalım.Başkan Erdoğan, sahnede Darülaceze Hizmet Şehri projesinin yetkilisi ile sıkı bir pazarlık gerçekleştirdi. Erdoğan, projenin bir dahaki yıl mayıs ayında bitmesi için söz aldı. Erdoğan, 'Gerekirse vardiyaları değiştir, 1 yıla bitsin.' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 1 yıl içinde tamamlanması talimatı yoğun alkış aldı.