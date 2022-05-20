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Başkan Erdoğan AB'ye PKK/YPG tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar peki neden YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz. ifadelerini kullandı

Başkan Erdoğan AB'ye PKK/YPG tepkisi
Ekleme: 20.05.2022 - 13:59 Güncelleme: 20.05.2022 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan AB'ye PKK/YPG tepkisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Türkiye-Kolombiya arasında ne gibi ilişkiler olabilir birinci derecede bunları görüşeceğiz. İkinci adım bölgesel konular olacaktır. Bir diğer önemli konu da dünyada terörün farklı boyutları var ama biri de uyuşturucu kaçakçılığıdır. Bunu da görüşeceğiz. Görüşmeden sonra da ikili olarak yapacağımız açıklamalar olacaktır.

Her şeyden önce terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok çok geniştir ve bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. Terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylediler peki YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz. YPG, PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür.

ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Başta Almanya olmak üzere İsveç'inde de Fransa'sında da hepsinde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu, yapıyor. Bunları biz kendilerine anlattığımız gibi, ikili görüşmelerde de hep anlattık, belgeler sunduk. Bakın bunlar terör örgütüdür, işledikleri suçlar ortadadır.
 
Başkan Erdoğan AB'ye PKK/YPG tepkisi
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