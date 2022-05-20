Balıkesir’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Balıkesir’de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el koyuldu.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin, DEAŞ terör örgütü içinde, çatışma bölgelerinde 'savaşçı' konumunda silahlı faaliyetlerde bulunduğu
belirlendi. Savcılığın yakalama kararının ardından sabah saatlerinde şüphelilerin kaldıkları adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el koyulurken, 3 kişi de gözaltına alındı.