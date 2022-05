Bakan Dönmez'den Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması

Yeni Adana Stadyumu'nda yarın saat 17.00'de düzenlenecek etkinliğe Türkiye'nin 81 ilinden gelecek gençlerin katılması beklenirken, hazırlıklar da yoğun olarak sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberindeki heyetle stadyuma giderek hazırlıkları inceledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı misafir etmek için hazırlandıklarını kaydetti.Özellikle AK Parti Gençlik Kolları'nın etkinlik için günlerdir çalıştığını söyleyen Çelik, 'Adana teşkilatımız da var gücüyle çalışıyor. Gençlik kollarından arkadaşlarımız günlerdir buradalar. En son 2014'te Türkiye çapında bir gençlik şöleni gerçekleştirmiştik. O yıldan sonra ilk defa yarın burada gerçekleştireceğiz. Yarın on binlerce genç arkadaşımız Cumhurbaşkanımız ile buluşacak' diye konuştu.'28 ÜLKEDEN GENÇ TEMSİLCİLER GELECEK'İlk defa oy kullanan gençlerin ve yurt dışından gelecek birçok gencin Adana'da olacağını kaydeden Çelik, '28 ülkeden genç temsilciler gelecek. 12 ülkeden ise siyasi partilerin gençlik kolları başkanları burada olacak. Sanatçılarımız konser verecek. Bu etkinlik bir gençlik şöleni olmasıyla beraber büyük bir Türkiye buluşması olarak planlandı. AK Parti kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanımızla birlikte güçlü gençlik politikaları yürütmüştür. Gençlerin hizmetine sunulan büyük devrimlere imza atmış bir siyasi hareket olarak onlarla buluşmayı her zaman çok önemsiyoruz. Bu etkinliği bütün dünyanın izlemesi için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yarın bütün kardeşlerimizi, genç arkadaşlarımızı, Türkiye'nin en büyük gençlik şöleninde Cumhurbaşkanımızla buluşmaya davet ediyoruz' dedi.İSMAİL DEMİR DUYURDUSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere tarafından savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını duyurdu.'DAHA OLUMLU HAVA ESTİRDİ'Demir, 'Özellikle Türkiye uygulanan bazı kısıtlamalar konusunda daha önce söz verilen olumlu adımların atıldığını, hayata geçtiğini ve bunların kaldırıldığını görmek de daha olumlu bir hava estirdi.' dedi. Demir, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'BAZI MÜNASEBETLER VARDI'İngiltere tarafıyla uzun zamandır devam eden bazı münasebetlerin olduğunu ve çeşitli konuları masaya yatırdıklarını belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:'Özelde hem Milli Muharip Uçak'taki hem de onun motorundaki daha önce konuştuğumuz bazı mevzularda ilerleme sağlanması üzere onlar tarafından bazı adımlar atması gerekiyordu. Bu adımlarla ilgili de pozitif yaklaşımları gördük. Genel atmosfer oldukça olumlu. Gerek Savunma Bakanlığı yetkilileriyle gerek Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Şirketlerle çok detaylı görüşürüz. Şirketlerimizden burada temsilcilerimiz vardı. Teknik konularda önemli detaylar görüşüldü ve aynı zamanda prensip olarak iki ülke arasındaki savunma sanayisi konularındaki ilişkilerin daha da ileri seviye taşınması üzerine adımlar atıldı.'DAHA DA OLUMLU BİR HAVA'Özellikle Türkiye'ye uygulanan bazı kısıtlamalar konusunda daha önce söz verilen olumlu adımların atıldığını, hayata geçtiğini ve bunların kaldırıldığını görmek de daha olumlu bir hava estirdi. Bu olumlu adımların atılması, müttefiklik ruhu içinde hareket etmek önemli ve İngiltere tarafının bu ruha uygun davranması durumunda ne kadar pozitif bir günde oluşabileceğini gördük.''BU MİNVALDE DEVAM ETMELİ'Demir, pozitif gündeme yoğunlaşmanın hem ikili hem de müttefiklik ilişkileri açışından çok faydalı bir atmosfer oluşturduğunu belirterek bundan sonra da bu minvalde devam etme gerekliliğini gördüklerini dile getirdi. Türkiye'nin milli güvenlik endişelerini anladıklarını görmenin güzel bir şey olduğunu belirten Demir, 'Tabii ticaret hacmini özellikle savunma sanayisi ilişkileri bazında hem teknik iş birliği hem ticaret olarak karşılıklı iş birliğinin getireceği sinerji konuşmakta önemli çünkü Türkiye'de önemli kabiliyet artışları var. İngiltere tarafı da bu kabiliyetleri yerinde görmek tanımak ve bunlardan istifade ederek karşılıklı bir sinerji oluşturmakla ilgili irade beyanını da gördük.' dedi.'OLUMLU ETKİLERİ OLACAK'Demir, İngiltere tarafıyla yapılan görüşmelerde sadece ikili ilişkiler değil, üçüncü ülkelerle ilgili yapılacak bazı faaliyetler ve savunma sanayisi projelerinde de nasıl iş birliği yapılabileceğini ele aldıklarını aktararak bu konuda da çok olumlu bir yaklaşım gördüklerini kaydetti.TÜRKİYE'NİN ROLÜNE VURGUSavunma Sanayii Başkanı Demir, bu olumlu yaklaşımın da devam edeceğini umduklarını dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:'Son günlerdeki gelişmelerle beraber müttefiklik ruhu içinde hareket etmenin genel olarak olumlu etkilerini ve bundan sonra yapılacak her türlü ilişkide bu minval üzerinde devam etmek hem ikili ilişkilerimiz açısından hem de genelde müttefiklik ilişkileri açısından olumlu olacak. İngiltere'de de bu yöndeki iradeyi, kararlılığı görmek ve Türkiye'nin rolünün önemine vurgu yaptıklarını tekrar yerine görmekte de önemli bir şey. Bu farkındalığın oluşması hem İngiltere'de hem de genelde müttefikler arasında bence yayılan bir algı oluşturacak. Bu algıyla beraber savunma sanayisi üzerinde hem bizim katettiklerimizin görülmesi hem de Türkiye'yle ilişkilerde bir iş birliği atmosferi oluşması açısından önümüze fırsatlar doğuracaktır diye düşünüyorum.' Böylelikle, İngiliz yetkililerin, 13 Aralık 2021'de Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi ürünlerinde oluşturduğu listede değerlendirmeye tabi hiçbir ürün kalmadı, ürünlerin tamamı listeden çıkarılarak ihracat edilebilir hale geldi.TÜRKİYE VETO EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTIİsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvuruda bulunacağının ardından Türkiye, kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle iki ülkenin adaylığını veto edeceğini belirtmişti. İngiltere'nin bu açıklama sonrası böyle bir karar vermesi dikkat çekti.