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Bakan Akar'dan Pakistan'da kritik temas!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİLGEM Projesi sonrası Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi

Ekleme: 20.05.2022 - 17:37 Güncelleme: 20.05.2022 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Akar ve Başbakan Şerif, Karaçi Limanı'nda katıldıkları Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü
gemisi Badr'ın denize indirme töreni sonrasında bir araya geldi. İkili, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, savunma sanayinde iş birliği imkanlarına da değinildi.

Görüşmede Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlarla, iki ülke halklarının kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğuna vurgu yaparken, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirildiğini aktardı. Akar, Türkiye ve Pakistan arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değindi.

Görüşmede, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da yer aldı.
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