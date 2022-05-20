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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı muhalefete icraatlarla yanıt verdi: Bazı zihniyetler görmez ama tarih mutlaka kaydeder

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP'li Engin Altay'ın 'Bu hükümet dünyanın en doğru işini de yapsa bizim bunları alkışlayacak halimiz yok.' sözlerini hatırlatarak Çamlıca Kulesi'nden, İstanbul Havalimanı'na kadar yapılan pek çok hizmetin görüntüsünü paylaştı. Muhalefetin tiye alındığı videoya, "Bazı zihniyetler iyi olanı görmek istemez ya da kabul etmez. Fakat milletimiz mutlaka görür, tarih mutlaka kaydeder!" notu düşüldü.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı muhalefete icraatlarla yanıt verdi: Bazı zihniyetler görmez ama tarih mutlaka kaydeder
Ekleme: 20.05.2022 - 16:02 Güncelleme: 20.05.2022 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı muhalefete icraatlarla yanıt verdi: Bazı zihniyetler görmez ama tarih mutlaka kaydeder
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan AK Parti'nin icraatlarını eleştiren muhalefete yanıt geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda geçtiğimiz aylarda 'Bu hükümet dünyanın en doğru işini de yapsa bizim bunları alkışlayacak halimiz yok.' ifadesini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay'ın sözlerine yer verildi.

Altay'ın sözlerinin ardından Çamlıca Kulesi'nden, İstanbul Havalimanı'na kadar pek çok hizmetin görüntüsü paylaşıldı. Videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim aziz milletim bu kadar güzellikler yapılırken onu kötüleyene iyi yaptın der mi? Demediği için zaten sizi yıllardır bu ülkede iktidar yapmıyor." sözlerine yer verildi.

AK Parti İstanbul teşkilatı, tarafından paylaşılan videoya "Bazı zihniyetler iyi olanı görmek istemez ya da kabul etmez. Fakat milletimiz mutlaka görür, tarih mutlaka kaydeder!" notu düşüldü.

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?

CHP'li Engin Altay, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Kaldı ki, bu hükümet çok da yanlış işler yapıyor." diye konuşmuştu.
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