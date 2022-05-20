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50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı

Türkiye'de de yetişen ve sabır çiçeği olarak olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin'de deniz kenarında 50 yıl sonra açtı. Boyu 25 günde 4 metreyi aşan bitkiyi gören bölge sakinleri şaşkınlık yaşadı.

Ekleme: 20.05.2022 - 13:11 Güncelleme: 20.05.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı
Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin'de deniz kenarında 50 yıl sonra 25 günde 4 metreyi aştı, bölge sakinleri şaştı kaldı. Sabır çiçeğinin bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı öğrenildi.

Mersin'in turizm bölgelerinden Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesinde deniz kenarında kendiliğinden yetişen ve Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra
25 günde 4 metreyi aştı. Denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede biranda boy atarak 4,5 metreye ulaşan çiçeği görenler ise şaşırdı. Tepe kısmından çiçeklenmeye başlayan, 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açan Agave bitkisinin kısa süre içerisinde çiçek açabileceği belirtildi. Yaşları 54 ile 60 arasında değişen bölge sakinleri, çiçeğin 25 gün içerisinde boy attığını belirtirken yaşının da en az 50 olduğunu kendi çocukluk dönemlerinde de burada olduğunu aktardı.

BAZI TÜRLERİ KORUMA ALTINDA

Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave bitkisi Türkiye'de bazı bölgeler de de kendiliğinden çıkıyor. Türkiye'deki türün 'Agave Americana' olduğu ancak 50 ile 100 yıl
arasında sadece bir kez çiçek açtığı için 'sabır' veya 'yüzyıl' çiçeği denildiği öğrenildi. Meksika'nın Tequila kentinde yetişen ve Mavi Agave ismi verilen sabır çiçeği türünün
UNESCO dünya mirası listesinde yer aldığı belirtildi. Sabır çiçeğinin dayanıklı ve çok az bakım gerektirdiği kurak koşullara adapte olduğu için diğer bitkilere göre yaklaşık 10 kat daha fazla su tuttuğu kaydedildi.

20 SANTİMDİ 4,5 METRE OLMUŞ

Mahalle sakinlerinden Hamdi Kolukısa, 'Ben 54 yaşındayım ilk defa bunun açtığını gördüm. Sadece aşağısı vardı, 25-26 günde bu hale geldi. Daha önce 20 santim civarındaydı şimdi 4,5 metre olmuş. Yüzyılda bir açtığını o yüzden sabır çiçeği denildiğini internetten öğrendik. Bizde ilk defa böyle bir şeye şahit olduk, koruma altına alınırsa iyi olur. Bizim insanlarımız çok meraklı olduğu için hemen dışına zarar vermeye başlamışlar' dedi.

'60 YAŞINDAYIM BU ÇİÇEĞİN AÇTIĞINI HİÇ GÖRMEDİM'

Mahalle sakinlerinden Mehmet Vurur ise, 'Çocukluktan beri burada yaşıyorum. 60 yaşındayım bu çiçeğin açtığını önceleri hiç görmedim. Ben çocukken de bu çiçek vardı, ufak dalları vardı böyle göbeği yoktu. İlk defa böyle gördüm şaşırdım, 60 yaşındayım buraya balığa geliyorum ilk defa böyle boy attığını gördüm. Biz köylü olarak ne çiçeği olduğunu bilmiyoruz ama burada yıllardır duruyordu, 25 günde 4,5 metre olmuş' diye konuştu.

Bölgeye sürekli balık tutmaya gelenlerden Mustafa Küçük'te çiçeği görünce yaşadığı şaşkınlığı anlatarak, yıllarının geçtiği yerde biran da bu şekilde büyüyen çiçeği görünce plastik
olduğunu ve birilerinin getirdiğini zannettiğini söyledi.
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