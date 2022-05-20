3 ayda 111.5 milyar TL kar elde edildi!

Türkiye, sanayi ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile büyümeyi sürdürürken, bu durum hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere de yansıdı.Yılın ilk çeyreğinde elde edilen kâr ve cirolar, yüzde 6-7 civarında olması beklenen büyümenin de sinyalini verdi. Hisse senetleri borsada işlem gören 422 şirketin, 2021'in ilk çeyreğinde 45.5 milyar TL olan net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 145 artarak 111.5 milyar liraya çıktı.Şirketler yılın ilk 3 ayında günde ortalama 1 milyar 239 milyon lira net kâr elde etti. Saat başı ortalama net kâr 51.6 milyon lira olarak gerçekleşti. 422 şirketin toplam cirosu ise yüzde 114 artarak 1 trilyon 13 milyar liraya çıktı. Şirketlerin özkaynakları da yüzde 60 artarak 1.5 trilyona çıktı.Yılın ilk 3 ayında net kâr atışında öne çıkan sektör tekstil oldu. Tekstil ve deri sektörünün net kârı, yüzde 516 artarak 181 milyon liradan 1 milyar 117 milyon liraya çıktı.Sektörde zarar eden şirket sayısının da 8'den 2'ye indiği dikkat çekti. Sektörün cirosu yüzde 149 artarak 9.2 milyar liraya ulaştı. Tekstilin ardından kârını en fazla artıran diğer sektör yüzde 431 ile kimya, petrol, plastik oldu.Bankacılık sektörü, tarihinin en yüksek kârlılığına ulaştı. Bankacılık sektörünün kârı yüzde 316 artarak 38.4 milyar liraya ulaştı. Borsada en fazla kâr eden şirket olan İş Bankası, net kârını yüzde 355 artırarak 8.5 milyara taşıdı.Garanti Bankası kârını yüzde 206, Akbank yüzde 296, Yapı Kredi yüzde 400, Halkbank yüzde 3.330, Vakıfbank yüzde 300 artırdı. Bankacılık sektörünün kârlılığındaki artışta faiz marjlarında yaşanan genişleme, zorunlu karşılıkların ek maliyetinin azalması, TÜFE'ye endeksli kağıtlardan elde edilen gelirler etkili oldu.Borsa İstanbul'da son 1 yılda yaşanan yüzde 64'lük yükselişin lokomotifi olan THY ve Erdemir, bilançolarla da öne çıktı. Erdemir net kârını yüzde 115 artırarak 5.6 milyara, THY ise yüzde 400'den fazla artırarak 2.2 milyarın üstüne taşıdı.Borsada piyasa değeri en yüksek şirket haline gelen Erdemir'in hisseleri son 1 yılda yüzde 88 yükseldi. Bu dönemde THY ise yüzde 216 ile BIST-30'da en fazla değer kazanan hisse oldu. Şişecam kârını yüzde 165 artırarak 3.6 milyara, SASA yüzde 2 bin artırarak 2.3 milyara, Petkim yüzde 99 artırarak 1.8 milyara çıkardı.Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kârlılıklarında genel anlamda bir artış gerçekleştiğine dikkat çeken ALB Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Ahmet Deniz Yağbasan, 'Bu artışta enflasyon etkili oldu.Bazı sektörlerin kârlılıklarında kendilerine özgü sebepler bulunuyor. Bunların en başında bankacılık sektörü geliyor. Bankacılık sektöründe yaşanan bu kârlılık artışının ana sebeplerinden birisi faiz marjlarında yaşanan genişleme ve zorunlu karşılıkların ek maliyetinin azalması' dedi.Türkiye ekonomisindeki büyümenin lokomotifi haline ve GSYH içindeki payını yüzde 22.8'den 26'ya çıkaran sanayi sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde frene basmadı.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi yüzde 10.3 artarken bu durum borsadaki sanayi şirketlerinin bilançolarında da kendini gösterdi. Sanayi sektöründe net kâr, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 132 artarak 33.4 milyara çıkarken, ciro ise yüzde 136 artarak 360 milyar liraya ulaştı.