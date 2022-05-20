  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

21 yaşında genç kadın boğazı kesilerek öldürüldü!

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşi Şule Akdeniz Tartuk'u (21) bıçaklayarak öldüren Erkan Tartuk (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 20.05.2022 - 16:32 Güncelleme: 20.05.2022 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
21 yaşında genç kadın boğazı kesilerek öldürüldü!Olay, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 yıldır evli olan Şule Akdeniz Tartuk ile Erkan Tartuk çifti, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Şule Akdeniz Tartuk, annesinin evine gidip orada yaşamaya başladı.

Erkan Tartuk bir süredir görüşmediği eşiyle konuşmak için dün akşam saatlerinde kimsenin olmadığı sırada kayınvalidesinin evine gitti.

Burada çıkan tartışmada Erkan Tartuk, mutfaktan aldığı bıçakla eşini boynundan yaraladı. Şule Akdeniz Tartuk yere yığılırken Erkan Tartuk ise kaçtı.

Kavgayı duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan eve giren ekipler, yerde kanlar içinde buldukları Şule Akdeniz Tartuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eve gelen yakınları, acı haberi alınca fenalık geçirdi.

Şule Akdeniz Tartuk'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Erkan Tartuk ise olaydan 20 dakika sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bağlar ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

Erkan Tartuk ilk ifadesinde eşiyle konuşmak için eve gittiğini ve yaşanan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi.

Erkan Tartuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şule Akdeniz Tartuk'un cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp Yenişehir ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da: On binlerce genç, Cumhurbaşkanımızla buluşacak
Bakan Dönmez'den Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!
CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar
Rusya, ülkenin batısında 12 askeri birlik kuracak
Bakan Murat Kurum: 2023 seçimi büyük Türkiye yürüyüşü açısından kader anı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı muhalefete icraatlarla yanıt verdi: Bazı zihniyetler görmez ama tarih mutlaka kaydeder
İsveçli Bakan Linde: PKK’yı terör örgütü olarak ilk biz tanıdık
Site yönetimi haşema giyen kadının havuza girmesine izin vermedi! 5 bin lira para cezası kesildi
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
Başkan Erdoğan AB'ye PKK/YPG tepkisi
Türk aile kabusu yaşadı! Alman polisi evi bastı, öldüresiye dövdü
Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti
Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı!
Fahrettin Altun'dan İsveç'in PKK açıklamasına yanıt: Teröristleri silahlandırıyorsunuz
Yaşanacak olayları tahmin eden The Economist'in yeni kapağı gündem oldu
Zelenskiy 'Bu abartı değil' diyerek açıkladı: Cehenneme döndü
CHP’li Atilla Sertel’in 'İnfaz ve koruma memuru' iddiaları yalan çıktı!
Rusya'dan flaş açıklama: Bizim için bir tehdit
CHP'li İzmir'de çukur çilesi! Vatandaş çareyi halı sermekte buldu...
TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı