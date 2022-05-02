Mehmetçik bayramda da görevde

İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda er ve erbaşlar, ailelerinden uzak girdikleri bayramı görev arkadaşları ile birlikte kutluyor. Komutanlıkta bayram töreni düzenlendi, ardından da askerlere, çikolata ve kolonya ikramı yapıldı. Kulede nöbet tutan bir askere ise komutanı sürpriz yaptı. Nöbet tutan asker, komutanının telefonundan ailesiyle görüntülü konuşarak bayramlaştı. Uçuş eğitimindeki pilotlar da kule aracılığıyla Türk milletinin bayramını kutladı.Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri için pilotaj eğitimi verilen tek komutanlık olması nedeniyle özel bir yere sahip. Komutanlığa giren herkesi ilk olarak, 'Bu üste dünyanın en yürekli, en bilekli, en bilgili, en disiplinli pilotları yetiştirilir' yazısı karşılıyor. Komutanlıkta eğitimler de yoğun bir şekilde sürüyor.Hava Harp Okulu'ndan mezun olan subaylara, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na katıldıktan sonra ilk olarak SF-260 uçağı ile 13 hafta boyunca başlangıç eğitimi veriliyor. Daha sonra pilot adayları, 28 hafta KT-1T uçağı ile temel uçuş eğitimine tabi tutuluyor. Temel uçuş eğitiminin ardından subaylar jet pilotu, ulaştırma pilotu, helikopter pilotu olmak üzere ayrılıyor. T-38M uçağı ile tekamül uçuş eğitimini tamamlayan aday jet pilotu olarak pilot brövesini takmaya hak kazanıyor.Jet pilotu olan subaylar, harbe hazırlık için ek eğitim alıyor. 14 hafta daha eğitim alan subaylar, ardından da F-16 eğitimi için Balıkesir'e gidiyor. Üste CN-235 uçağı ile 24 hafta tekamül uçuş eğitimi alıp tamamlayanlar ulaştırma pilotu olurken, UH-1H ve AS-532 Cougar helikopterleriyle 24 hafta eğitim gören adaylar helikopter pilotu olup, pilot brövesi takıyor.