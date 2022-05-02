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Emine Erdoğan'dan bayram mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ekleme: 2.05.2022 - 09:09 Güncelleme: 2.05.2022 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan bayram mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Tüm İslam âleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AİLE OLMANIN DEĞERİNİ BİLELİM

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabın yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Aile olmanın gerçek değerini, sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyor; tüm İslam âleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." açıklamalarına yer verdi.
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