Emine Erdoğan'dan bayram mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Tüm İslam âleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabın yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Aile olmanın gerçek değerini, sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyor; tüm İslam âleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." açıklamalarına yer verdi.