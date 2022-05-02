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Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı. Görüşmeler, bayram tebriği çerçevesinde gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı!
Ekleme: 2.05.2022 - 19:41 Güncelleme: 2.05.2022 - 19:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı!

BAYRAM TEBRİĞİNDE BULUNULDU

Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.


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