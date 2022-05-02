Ayşenur Arslan'dan Diyanet'e hutbe tepkisi!

Ali Erbaş'ın bayram hutbesinde İngilizce dünyana barış mesajı vermesine tepki gösteren Ayşenur Arslan, Gezi Parkı davasında ceza alanlara yer verilmemesini eleştirdi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programı bayramın ilk gününde de ekranlara geldi.



Arslan'ın konuğu gazeteci Mine Özbek oldu.



İkilinin gündeminde ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bayram hutbesi vardı.



İstanbul'daki Süleymaniye Camisi'ndeki hutbesinin bir bölümünü İngilizce olarak okuyan Erbaş, bayramların sedece Müslümanlar için değil tüm insanlık için barış ve sevgi günleri olduğu mesajıyla Arslan ve Özbek'in hedefi oldu.



Olayı, "Günün haberi" olarak anons eden Arslan, Erbaş'ın ingilizce bilmediği için o kısmı telefondan okuduğunu söyledi.



Ayşenur Arslan, "Bayram namazı ve sonrasındaki konuşmasında İngilizce mesaj okudu. Gerçi elinde telefon, şuradan okudu İngilizceyi bilmediğini de anladık aslında hiç önemli değil." dedi.



Erbaş'ın İngilizce hutbesini yayınlayan Arslan daha sonra hutbede insanlığa barış mesajı verilirken neden Gezi Parkı davasında ceza alanların anılmadığını sordu



"Haksız yere cezaevinde olanlara bir mesajı ver mı beyefendinin?"



Arslan şöyle konuştu:



"Ne güzel bütün dünyaya İngilizce 'bayramın kutlu olsun' diyor. Peki haksız yere cezaevinde olanlara bir mesjı var mı beyefendinin?



Çok örnek var da sondan başlayalım: Gezi Parkı davasında. Bakın hep söylerim. Hukukçu değilim ama iki kitap okusanız biliyorsunuz.



Roma hukukundan bu yana evrensel kaidedir. Bir insan aynı şeyden iki kere yargılanamaz.



Ama bizde ne oldu geziden beraat edenler bir kez daha yargılandı ve müebbet veya 18 yılla cezalandırıldılar."



