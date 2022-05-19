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Yargıtay'dan flaş kiralık daire kararı! Sakın bunu yapmayın!

Yargıtay, eşyalı kiralık evden ayrılırken, evden eşya alınmasının 'Güveni kötüye kullanma' suçunu oluşturduğuna hükmetti. Yüksek mahkeme; suçun cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğuna dikkat çekti.

Ekleme: 19.05.2022 - 16:46 Güncelleme: 19.05.2022 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay'dan flaş kiralık daire kararı! Sakın bunu yapmayın!
İddiaya göre üç kadın, üç günlüğüne eşyalı kiralık evi kiraladı. Henüz kullanılmamış sıfır kombiyi koli içerisinden alan üç kadın, üç gün sonra sırra kadem bastı. Evden kombi çalındığını gören ev sahibi, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede evi kiralayan kadınlar yakalandı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kadınlar, çeşitli oranlarda mahkumiyete çarptırıldı. Karara yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; eşyalı kiralık evden hırsızlığı 'güveni kötüye kullanma' olarak değerlendirildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanığın, kira bitiminin sonunda evden ayrıldığı sırada evde bulunan henüz takılmamış koli içerisinde bulunan 2 2 bin TL tutarlı bir adet kombiyi ve kullanılmamış iki adet toplam değeri 100 TL olan nevresim takımını ev sahibinden habersiz alarak beraberinde götürdüğü ortadadır. Somut olayda, sanığın katılana ait evde bulunan eşyaları kullanmak amacıyla kiralamasına rağmen evden ayrılırken eşyaları da götürmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde, eşyaların sanığın ifa ettiği bir hizmet veya meslek dolayısıyla kendisine tevdi ve teslim edilmemiş olması sebebiyle, eylemin son yasal düzenlemelerle uzlaştırmaya tabi hale gelen basit güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır. Sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun'un 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321.maddesi uyarınca bozulmasına oy birliği ile karar verildi."
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