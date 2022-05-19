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Şehit Onbaşı Haydar Şenel'e son veda!

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 24 yaşında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Ekleme: 19.05.2022 - 14:33 Güncelleme: 19.05.2022 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Şehit Onbaşı Haydar Şenel'e son veda!Zeytin Dalı harekat bölgesinde 13 Mayıs günü teröristlerin düzenlediği havan saldırısında yaralanıp, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, şehit oldu.

Şehit Onbaşı Haydar Şenel'e son veda!

Şehit olan Şenel'in cenazesi, Kırıkhan ilçesi Aydınlı Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Şenel'in cenazesi daha sonra Kırıkhan Asri Mezarlığı'ndaki Hacı Meyrem İçcan Camisi'ne getirildi.

Şehit Onbaşı Haydar Şenel'e son veda!

Naaşı mezarlıktaki şehitliğe defnedildi
Törene katılan Hatay Valisi Rahmi Doğan, şehidin babası Ahmet Şenel ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit Onbaşı Haydar Şenel'e son veda!

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Haydar Şenel'in naaşı, mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Şehit Onbaşı Haydar Şenel'e son veda!

Törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
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