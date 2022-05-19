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Sattığı araba başına dert açtı! Olmayan arabasının borcunu ödedi!

İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Abdullah Memişoğlu, 2010 yılında aracının plakasını değişmeye karar verdi. Sattığı arabasına kullanmadığı plaka nedeniyle kendisine gelen iptal ettiremeyen yaşlı adam çözüm bulamayınca çareyi yargıda aradı. Mahkeme aşamasında hatayı fark eden köprü avukatları alacakları iade edince dosya kapandı.

Ekleme: 19.05.2022 - 17:35 Güncelleme: 19.05.2022 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Sattığı araba başına dert açtı! Olmayan arabasının borcunu ödedi!İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Abdullah Memişoğlu, 2010 yılında plakasını değişmeye karar verdi. 2010 yılında değiştiği plakasının başına dert olduğunu dile getiren Memişoğlu '2010 yılında plakamı değiştirmişim, 53 yapmışım, 2016'da 53 olarak sattım. 2016 yılının 11. ayından sonra köprüden ben o arabayla 3 yıl boyunca geçiş yaptığım şeklinde bir evrak geldi. 'Öyle bir geçiş yok' dedim. Mahkemeye verdim. Mahkeme kararı elimde olduğu halde arkadan tüm mal varlığıma haciz konuldu' dedi.

ÜÇ YILDIR KÖPRÜNÜN AVUKATLARIYLA MÜCADELE ETTİ

700 lira civarındaki bir borç için 5 bin lira kadar bir para harcadığını kaydeden Memişoğlu 'Hacizleri kaldırmak için avukata vereceğim ücret hariç 5 bin liraya yakın para ödedim. Borcum 700 lira ile bin lira arası idi. Şuana kadar büyük çapta zararlarım var. İşimden oldum, İstanbul'a gidip geldim. Davalar açtım, burada manevi olarak çöktüm. 3 yıldır köprünün avukatlarıyla uğraşmaktan bıktım' diye konuştu.

ARAÇ YOK AMA CEZA VAR

Üzerinden geçtiği için kendisine fatura kesilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yerini bile bilmediğini dile getiren Memişoğlu 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara çevre yolları diyor. Böyle bir geçişin olmadığı, hatta böyle bir aracın trafikte olmadığı mahkeme kararlarında da var. Normalde işime ufak arabamla gidiyorum. O köprüyü kullanma şansım yok, nerede olduğunu da bilmem, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hangi bölgede olduğunu da bilmem. Ben Gazi Osman Paşa'da oturuyorum. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanırım direk oradan gider gelirim. Oradan geçmem için benim böyle de bir plakam olması gerekiyor. Benim öyle bir plakam da yok' ifadelerini kullandı.

'90 YAŞINDAKİ BABAMLA OTOBANDA ÇİLE ÇEKTİK'

Şuan da kullandığı aracının kendisine ait olmayan borçlar nedeniyle trafikte iken durdurulduğunu ve arabadaki 90 yaşındaki babasını araçtan indirmek zorunda kaldığını dile getiren Memişoğlu 'Benim haklarımın savunulmasını istiyorum. Ben mağdur edildim, benim 90 yaşında babam, hiç alakam olmayan bir konu için arabam bağlandığından trafikte arabadan indirildi ve arabaya el konuldu. 90 yaşında babamı otobanda bıraktım ben' şeklinde konuştu.

MAĞDURİYET HALLOLDU, DOSYA KAPANDI

İstanbul Asliye Huukuk Mahkemesine başvuran Abdullah Memişoğlu, gelen cezaların kendisine ait olmadığını belirterek 'İstirdat' dava açtı. Mahkeme aşamasında köprü avukatları hatanın fark edildiğini belirterek söz konusu hacizlerden kaynaklanan ödemeleri iade etti. Mahkeme yaşlı vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi üzerine dosya hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

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