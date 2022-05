Rus ordusunda yeni kriz! Putin o komutanını kovdu!

Dünya Rusya ve Ukrayna savaşını konuşurken Rus ordusundan gelen bir haber şoke etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz Filosu'nun başındaki Koramiral Osipov ile seçkin 1'inci Muhafız Tank Ordusu'nu komuta eden Korgeneral Kisel'i görevden aldı. Putin, 5 milyon dolarlık süper tankının Ukrayna'da imha edilmesinin ardından bu kez Terminatör'ü cephe hattına sürdü

Ukrayna işgalinde batağa saplanan Rusya lideri Vladimir Putin, 1000'i aşkın Rus tankının yok edilmesinin ardından 'Terminatör' adlı silahını devreye soktu.



Ukrayna birlikleri, neredeyse üçüncü ayına girecek işgalde Rus tanklarını özellikle Batılı ülkelerin gönderdiği füzelerle vurdu. Rus tanklarını imha eden Javelin ve NLAW'ın füzelerinin ardından İngiltere'nin yolladığı Brimstone füzeleri de Donbas'ta ateşlendi. Brimstone'lar, bu hafta ilk kez Rus tanklarını hedef aldı.



Ukrayna'da en az 15 bin askeri öldürülen Putin, yalnızca asker değil son model silahlarını da işgale giriştiği topraklarda yitiriyor. Rusya'nın son model tankı T-90M, Ukrayna'da cepheye sürüldükten birkaç gün sonra Mayıs ayı başında havaya uçuruldu.



5 milyon dolarlık yeni nesil tank, Rusya sınırına yalnızca 27 kilometre uzaklıkta yer alan Harkov yakınlarında vuruldu.



Putin, T-90M'in ardından tank destek muharebe aracı BMPT'yi Ukrayna'ya gönderdi. 'Terminatör' olarak bilinen BMPT, top mermileri ve tanksavar füzeleri taşıyor.



Donbas'taki Lugansk bölgesinde yer alan Severodonetsk yakınlarında görünen 'Terminatör'e, beş asker komuta ediyor. Rus ordusu tarafından daha önce Suriye'de de kullanılan silah, Şubat ayında Ukrayna sınırında görüntülenmişti.



Terminatör, son olarak 9 Mayıs'ta kutlanan Zafer Günü'nde Rusya'nın başkenti Moskova'nın sembolü Kızıl Meydan'dan geçmişti.



KREMLİN PROPAGANDİSTİ HEYECANLANDI

Putin'in şimdiye kadar Terminatör'ü neden cepheye sürmediği bilinmiyor ancak silahın Ukrayna'da ortaya çıkması bazı Rus propagandistleri heyecanlandırdı.



Ukrayna'daki Rus işgalcilerin yanına ilk aldıkları gazeteci olan Kremlin'in sesi muhabir Aleksandr Sladkov, "Terminatörleri kullanmaya başladık, Tanrıya şükür" mesajını paylaştı.



Sladkov, geçen hafta Rus ordusunun Donbas'taki ilerleyişinin neredeyse durduğunu bildirmişti. Savaş muhabiri olarak adını duyuran Russia-1 TV'in ekran yüzü Sladkov, Ukrayna ve Rus askerlerin göğüs göğüse çarpıştığı Donbas'ta işgalcilerin yerinde saydığını paylaştığı videoda itiraf etmişti.



RUS ORDUSU 2 BİNDEN FAZLA FÜZE ATEŞLEDİ

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ise, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana 2 bini aşkın füze saldırısı düzenlediğini söylüyor. Rus işgalcilerin cephaneliklerindeki füzelerin çoğunu ateşlediğini belirten Zelenskiy, Putin'in son olarak yeni lazer silahını Ukrayna'ya sevk ettiğini açıkladı.



Üçüncü ayına girmekte olan savaşta Rus ordusu en az 40 albayını Ukrayna'da kaybetti. Ukrayna birlikleri, general seviyesindeki 12 Rus komutanı da öldürdü.



GENELKURMAY BAŞKANI HENÜZ KOLTUĞUNU KORUYOR

Ukrayna'daki savaşa ilişkin her gün düzenli istihbarat bilgisi paylaşan İngiltere, Karadeniz'de iki savaş gemisi batırılan ve Donbas'ta hiçbir kaydadeğer ilerleme sağlayamayan Rus lider Putin'in bazı komutanları kovduğunu bildiriyor.



Putin'in görevden aldığı komutanlar arasında en dikkat çekici isim, Karadeniz Filosu'nun başındaki Koramiral Igor Osipov. İngiliz istihbaratı, Nisan ayında Ukraynalıların füzelerle batırdığı Karadeniz Filosu'nun en büyük savaş gemisi Moskva'nın ardından Koramiral Osipov'un koltuğunu kaybettiğini belirtiyor. Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'u işgal etme görevi verilen Korgeneral Serhiy Kisel de Putin tarafından kovuldu. Rusların seçkin birliği 1'inci Muhafız Tank Ordusu'na komuta eden Korgeneral Kisel, Harkov'u ele geçiremedi. Dahası, karşı saldırıya geçen Ukraynalılar Harkov çevresindeki Rus işgalcileri püskürttü ve Rusya sınırına kadar ilerledi.



İngiliz istihbaratı ayrıca, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un koltuğunu korduğunu ancak Putin'in generale güveninin sürüp sürmediğinin belirsiz olduğunu kaydediyor.



ABD İSTİHBARATININ ROLÜ

Amerikan New York Times gazetesi, sayıları 12'yi bulan Rus general ve aralarında albayların da bulunduğu onlarca rütbeli askerin Ukrayna'da öldürülmesinde ABD istihbaratının rol oynadığını Mayıs ayının ilk haftasında haberleştirmişti.



Gazetenin haberine göre, korgeneraller Yakov Rezantsev ve Andrey Mordvichev de dahil birçok Rus generalin bulunduğu koordinatlar ABD'liler tarafından anlık olarak Ukrayna birliklerine iletildi. Cephe hattından gelen anlık istihbaratla saldırıya geçen Ukrayna ordusu, generallerin bulunduğu noktayı vurdu.



New York Times'a konuşan bir ABD'li yetkiliye göre, Amerikan istihbaratı cephe hattındaki Rus komuta merkezlerine odaklandı ve hareket halindeki mobil karargahları izledi. Ukrayna istihbaratı ise yeri belirlenen üst düzey Rus askeri yetkililerin ana karargahla iletişimini kesip topçu atışlarına başladı. Ukrayna ordusu, anlık istihbarat sayesinde işgalin ilk günlerinde kaybedilen Herson'da iki Rus korgenerali öldürdü. Korgeneral Andrey Mordvichev'in konumu 19 Mart'ta, Korgeneral Yakov Rezantsev'in yeri ise 25 Mart'ta Ukrayna'ya iletildi.



Tümgeneral Anton Simonov'u ise Harkov'da vurdu. Bir diğer Tümgeneral Vitaly Gerasimov da 7 Mart'ta yine Harkov'da öldürüldü.



Rusya'nın neredeyse haritadan sildiği Mariupol'de Tümgeneral Oleg Mityaev çatışmalarda vuruldu.



Tümgeneral Andrei Sukhovetsky 3 Mart tarihinde bir keskin nişancı tarafından öldürüldü, yine aynı rütbedeki Andrey Kolesnikov'un ölüm tarihi ise 11 Mart.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon New York Times'ın haberini resmen yalanladı ancak Kremlin'den gelen açıklama yok sayılacak gibi değildi. Kremlin, yalnızca ABD değil İngiltere ve NATO'nun Ukrayna ordusuna istihbarat desteği sağladığından haberdar olduklarını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'da kaybettiği askerlerin beşte biri subay rütbesinde. Ukrayna ordusu, bu sabah yayınladığı açıklamada öldürüleren Rus askeri sayısının 28 bin 500'e ulaştığını belirtti.