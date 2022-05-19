  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

Kayseri’de, mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ekleme: 19.05.2022 - 17:35 Güncelleme: 19.05.2022 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 45'inci Cadde’deki bir mobilya fabrikasında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kayseride mobilya fabrikasında yangın
Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
AK Parti'de görev değişimi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez, Türkiye'yi ziyaret edecek
Başkan Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO için rest çekti! NATO'dan flaş Türkiye açıklaması.
CHP'li Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili tepki çeken ilanları toplatıldı
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
CHP’li başkandan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi
Yunanistan'ın 'Pontus' iddiasına Milli Savunma Bakanlığından tepki
Türkiye'nin veto haklılığı! Askerlerimizi şehit eden roketatarlar İsveç'ten
Başkan Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye barınak tepkisi: Koskoca İBB yapmıyor
Fatih’te İSKİ’ye ait içme suyu borusu patladı
Rus ordusunda yeni kriz! Putin o komutanını kovdu!
İsveçli gazeteciden Türkiye'nin NATO kararına destek
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa akla ziyan cevap! Metro altyapısına zarar veriyor diye gideri onarmıyorlar...
MSB duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 19 terörist etkisiz...
İşte İsveç'ten istenen teröristler!
Bolu Belediyesi'ne ayrımcılık cezası! Yabancılara yönelik 'nikah ve su ücreti tarifesi kararı
AK Gençlik Başkan Erdoğan'a özel şarkı hazırladı: Kafa Tutar Dünyaya
İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu! Başkan Erdoğan: Bunlar terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar
ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış geliyor!

Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış geliyor!

Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı

Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor: Önlem olarak terminatör böcekler devrede

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor: Önlem olarak terminatör böcekler devrede

İstanbul'a geri dönüş! Pandeminin izlerini sildi!

İstanbul'a geri dönüş! Pandeminin izlerini sildi!

Meteoroloji yine uyardı! 10 derece birden düşecek!

Meteoroloji yine uyardı! 10 derece birden düşecek!

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı