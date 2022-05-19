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Kamuda e-ihale yöntemi 1 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak!

Kamu alımlarında rekabet ve saydamlığı artıran e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihalelerin oranı 2021'de yüzde 46'ya ulaştı. Alımların bu yöntemle yapılması 1 Ağustos'tan itibaren kademeli olarak zorunlu hale gelecek.

Ekleme: 19.05.2022 - 16:35 Güncelleme: 19.05.2022 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Kamuda e-ihale yöntemi 1 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak!
Kamu alımlarında rekabet ve saydamlığı artıran elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle gerçekleştirilen ihalelerin oranı 2021'de yüzde 46'ya ulaşırken, alımların bu yöntemle yapılması, 1 Ağustos'tan itibaren kademeli olarak zorunlu hale gelecek.

Kamu İhale Kurumundan alınan bilgilere göre, e-ihale yönteminin kullanılmaya başlanmasıyla kamu alımlarında rekabet ve saydamlık daha da arttı. Elektronik ihale ile işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, tasarruf oranının artırılması ve bürokrasinin azaltılmasına da katkı sağlandı. E-ihalede ilgililerin kamu alım sürecine katılımı da kolaylaşırken, ihale sürecinin gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri temelinde yapılması ön plana çıkarıldı.

Bu yöntemin kullanıldığı ihaleler her geçen gün artarken, özellikle Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 2020 yılının mart ayından itibaren e-ihale kullanımında belirgin bir yükseliş yaşandı. Bu kapsamda, 2020 yılında 17 binin, 2021 yılında ise 30 binin üzerinde alım e-ihale yöntemiyle yapıldı. Salgın döneminde yıllık bazda yüzde 76 artış gerçekleşirken, 2021 yılında e-ihale kullanım oranı yüzde 46'ya ulaştı.

E-ihale yöntemiyle ihalelere teklif verenlerin sayısı yüzde 93 arttı, ihale başına ortalama yüzde 5 tasarruf sağlandı.

KAMUYA TEMİN SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik 1 Temmuz 2016'da e-teklif alınan beyan usulünün hayata geçirilmesi ile başlayan çalışmalar, e-ihalelere ilişkin parasal limitin kaldırılması ve e-ihale kullanılan ihale usullerinin kapsamının genişletilmesi yönündeki uygulamalarla hız kazandı.

Kurum tarafından son dönemde yürütülen çalışmalar kapsamında ihalelerin e-ihale yöntemiyle yapılması, 1 Ağustos'tan itibaren kademeli olarak zorunlu hale gelecek. Bu düzenlemeye ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikler dün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu çerçevede, 1 Ağustos 2022 tarihinden sonra açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti kanunda öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal alımlarında 2 milyon 2 bin 17 lira, hizmet alımlarında 3 milyon 336 bin 704,50 lira, yapım işlerinde ise 73 milyon 407 bin 984,50 lira) ihalelerin tamamı e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek.

3 Ekim 2022 tarihinden sonra da tüm açık ihaleler ile Kanun'un ilgili maddeleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin, e-ihale yöntemi ile yapılması zorunlu olacak.

Alımlarda e-ihale yönteminin zorunlu hale getirilmesiyle bu yöntemin kullanılmasından elde edilen faydaların daha geniş bir kesime yayılması hedefleniyor.
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