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İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör bağlantıları kesilmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör bağlantıları kesilmeli
Ekleme: 19.05.2022 - 16:07 Güncelleme: 19.05.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör bağlantıları kesilmeli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.


'BAZI MÜTTEFİKLERİMİZ TÜRKİYE'NİN DÜŞMANINA DESTEK VERDİ'
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

'Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız aynen sürüyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonlar devam ediyor. Her geçen gün terör örgütlerine verilen siyasi ve askeri desteklerin nasıl verildiğine dair yeni bilgilere ulaşıyor.

Bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışılıyor. Bazı müttefiklerimiz Türkiye'nin düşmanına destek verdi.

'BU DESTEK KABUL EDİLEMEZ'

Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde destek verildiğini görmedik. Sizin bu terör örgütlerine verdiğiniz destekler, bizim askeri polisimize ve vatandaşımıza saldırı olarak dönüyor. Bu destek kabul edilemez.

Terör örgütüne verilen desteğin 'DEAŞ ile mücadele' bahanesi adı altında yapılması kabul edilemez. İsveç Savunma Bakanı PKK/YPG elebaşı ile online görüştü.

NATO'ya üye olmak ilkelerin NATO'nun ilke ve prensiplerine uygun olmasını istiyoruz. Türkiye'nin NATO'dan izole olacağı yönündeki yorumların NATO'ya zarar vermekten başka işe yaramayacaktır. Bize ambargo uygulanması gibi bri tavır kabul edilemez.

Yine bu ülkelerden birinin dışişleri bakanının açıklaması utanç vericidir. Türkiye NATO'nun genişlemesine hiçbir zaman karşı çıkmadı.

Fransa'da çimento fabrikası Lafarge var. Bu firmanın, terör örgütü PKK/YPG'nin yeraltı sığınaklarını ve sığınaklarını yaptığı ortaya çıktı. Hatta DEAŞ'la işbirliği de ortaya çıktı.

Bize saldıran bir terör örgütünün sığınaklarını bir NATO ülkesindeki çimento fabrikası yapacak. Bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor.'

ATATÜRK HAVALİMANI'NA MİLLET BAHÇESİ

Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu 'Bu benim projemdi' dedi. Şimdi seferberlik halinde karşı çıkıyorlar. Böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi? Bunu Atatürk'ün isminin verildiği bir yerin yıkılması olarak sunuyorlar. Taksim'in ortasında o muhteşem eser yapıldı, adı Atatürk Kültür Merkezi'dir. Hiçkimse kendi kötü siyasetine Atatürk'ü kalkan yapmaya kalkmasın. 132 bin 500 ağaç dikilecek. Her türlü vatandaşımıza hizmet edecek bir persperktifle hayata geçirilecek.

MISIR'LA NORMALLEŞME SÜRECİ

Hazine ve Maliye Bakanımız 1 Haziran'da Mısır'a gidecek.

ADANA'DA GENÇLİK ŞÖLENİ

İki günden az zaman kaldı. Bütün Türkiye'deki gençleri Cumartesi günü Adana'ya bekliyoruz. Gençlik şöleni gerçekleştireceğiz. 8 yıl ara vermiştik. 81 ilden genç arkadaşlarımız gelecek. Saat 17:00 gibi başlayacak. Genç kardeşlerimizi Cumhurbaşkanımızla buluşmaya bekliyoruz.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
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