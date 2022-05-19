İBB'ye öğrencilerden 'akbil' tepkisi!

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini devraldığından bu yana geçen 3 yılda mega kenti tarihi borç batağına sürüklerken toplu ulaşımda Türkiye'nin en pahalı kenti haline getirdi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi ucuz su ve ulaşım konusunda verdiği vaatleri unuttu. Tam tersine zamların ardı arkası kesilmedi. İmamoğlu yönetimindeki İBB, toplu taşımada öğrenci bilet fiyatlarını 40 liradan 78 liraya daha sonra ise 109 TL'ye yükseltti.İmamoğlu, İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP gruplarının oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy çokluğu ile öğrencilere yapılan yüzde 40'lık toplu taşıma zammının geri alınması kararını ise veto etti. İmamoğlu'nun, seçim öncesi ucuz ulaşım vaadini unutup İstanbulluları kandırmasına tepkiler dinmek bilmiyor.Öğrenciler, İBB Başkanı'nın kendilerine adeta düşmanca bir tavır takındığını belirterek şunları söyledi:Mustafa Çetin (FSMVÜ İç Mimarlık): İstanbul İBB'nin hem toplu taşımadaki idare ve liyakat eksikliği hem de ulaşıma yapılan zamlardan dolayı öğrenciler için yaşanması zor bir şehir haline geldi. Biz öğrenci dostu bir belediye anlayışı istiyoruz.Bünyamin Türkmen (İbni Haldun Hukuk): İmamoğlu'nun getirmeye çalıştığı zamlar bizi kaygılandırıyor. İstanbul'da öğrencilik giderek zorlaşıyor.Hatice Nur Bakır (Rumeli Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi): Öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak bir tarafa, daha da nasıl zorlaştırabilirim düşüncesiyle adım atıyorlar. İmamoğlu'na soruyorum; öğrencilere karşı takınılan bu düşmanca tutumun sebebi nedir?Dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzda hasbelkader yaşar vaziyetteyiz.Fırat Sönmez (Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 4'üncü sınıf): Biz okulumuza metronun daha da yakınlaşmanın hayalini kurarken metro inşaatının betonla kapatılmasının hayal kırıklığını yaşıyoruz. Her geçen gün bizi hayallerimizden uzaklaştıran bir İBB yönetimi var.Hani Mart'ın sonu bahardı? Baharın kime bahar, kime zemheri olduğu gayet açık artık... Seçim vakti yaklaşıyor, elbet biz gençlerden oy isteyecek, o zaman bu yapılanları elbet hatırlayacağız.