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Dünyada bir ilk! Trabzon'da yapıldı! Böyle daha önce hiç görülmemişti!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iki vadi arasında bir tünel içerisinde inşa edilen ve ismini de buradan alan 'Tünel Akvaryum' resmi törenle hizmete girdi. Dünyada tünel içerisinde inşa edilen ilk akvaryum olarak kayıtlara geçen Tünel Akvaryum tüm ülkelere örnek olacak.

Ekleme: 19.05.2022 - 17:09 Güncelleme: 19.05.2022 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Trabzon'da su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hizmete giren 'Tünel Akvaryum' un açılışı bugün yapıldı.

Dünyada bir ilk! Trabzon'da yapıldı! Böyle daha önce hiç görülmemişti!

Açılışa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Dünyada bir ilk! Trabzon'da yapıldı! Böyle daha önce hiç görülmemişti!

Tünel Akvaryum'da en çok ilgiyi bordo mavi renkli balıklar çekerken, akvaryum Pirana'dan Köpek Balığı'na kadar onlarca balık türüne ev sahipliği yapıyor.

Dünyada bir ilk! Trabzon'da yapıldı! Böyle daha önce hiç görülmemişti!

Açılışta konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tünel Akvaryum'un dünyada bir ilk olduğunu ve bir örneği olmadığını belirterek “Şehrimize artı değer katmak için hazırlamış olduğumuz ve dünyada ilk kez tünelin içerisinde bir tünel akvaryum projesini hayata geçirmenin şehrimize kazandırmanın, gururu ile hepinizi saygılarımla sevgilerimle selamlıyorum. Tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarını buradaki bütün ziyaretçilerimiz ,hemşerilerimiz, turistlerimiz gezecek görecek. Burada diğer akvaryumlarda olmayıpta bu akvaryumda olan istisnayı bir tür var o da bordo mavi balıklar” dedi.

Dünyada bir ilk! Trabzon'da yapıldı! Böyle daha önce hiç görülmemişti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı' a konuşmasında böyle eserlerin kazandırılmasının son derece önemli olduğunu belirterek “Böyle eserler kazandırmak son derece önemli onlara katkı sağlamak için buradayız. Bu şehrin büyük bir enerjisi var bence bu enerjiyi bu yüksek enerjiyi olumlu anlamda kullanalım” diye konuştu.

Dünyada bir ilk! Trabzon'da yapıldı! Böyle daha önce hiç görülmemişti!

Konuşmaların ardından Tünel Akvaryum gezilirken, en çok ilgiyi bordo mavi renkli balıklar gördü.

Dünyada bir ilk! Trabzon'da yapıldı! Böyle daha önce hiç görülmemişti!
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