Bursa'da köpeğe alkol içirdiler

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki evlerinin bahçesinde eğlenen 3 arkadaş, sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye çalıştı.3 kafadar önce köpeğin ağzını zorla açtı ardından şişedeki alkolü döktü.İşkenceyi defalarca tekrarlayan arkadaşlar, bir de kayda aldı.Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti.Gözaltına alınan 3 kişinin ifadelerinde “Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız.” dedikleri öğrenildi.İHA’nın haberine göre gözaltı alınıp adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Konuyla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.