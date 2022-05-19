Bursa'da köpeğe alkol içirdiler
3 kafadar, zorla ağzını açtıkları köpeğe alkol içirdiler. Bu anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşan 3 kişi, şikayet üzerine yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, serbest kaldı.
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki evlerinin bahçesinde eğlenen 3 arkadaş, sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye çalıştı.
İşkence yaptılar
3 kafadar önce köpeğin ağzını zorla açtı ardından şişedeki alkolü döktü.
İşkenceyi defalarca tekrarlayan arkadaşlar, bir de kayda aldı.
“Eğlence amaçlı yapıyorduk”
Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti.
Gözaltına alınan 3 kişinin ifadelerinde “Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız.” dedikleri öğrenildi.
3’ü de serbest kaldı
İHA’nın haberine göre gözaltı alınıp adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
İşkence yaptılar
3 kafadar önce köpeğin ağzını zorla açtı ardından şişedeki alkolü döktü.
İşkenceyi defalarca tekrarlayan arkadaşlar, bir de kayda aldı.
“Eğlence amaçlı yapıyorduk”
Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti.
Gözaltına alınan 3 kişinin ifadelerinde “Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız.” dedikleri öğrenildi.
3’ü de serbest kaldı
İHA’nın haberine göre gözaltı alınıp adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.