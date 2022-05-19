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Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Ekleme: 19.05.2022 - 10:07 Güncelleme: 19.05.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı:

"Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir. 19 Mayıs 1919'da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz."
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