Antalya'da orman yangını! Havadan müdahale başladı!
Antalya Alanya'da karadan ulaşımın olmadığı bir alanda orman yangını çıktı. Yangına bir söndürme, bir de keşif helikopteri ile havadan müdahale çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı dağlık alanda çıkan orman yangınına havadan müdahale sürüyor.
Dere Mahallesi Sussuz mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Karadan ulaşımın olmadığı alanda 1 söndürme, 1 keşif helikopteri ile müdahale sürüyor.