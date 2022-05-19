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19 Mayıs'ta Anıtkabir'de ilk tören!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Anıtkabir'de düzenlenen 19 Mayıs törenine katılarak Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

19 Mayıs'ta Anıtkabir'de ilk tören!
Ekleme: 19.05.2022 - 10:27 Güncelleme: 19.05.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
19 Mayıs'ta Anıtkabir'de ilk tören!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler ile 11 ülkeden 20 gencin yanı sıra sporcular, Bakanlık personeli, federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Bakan Kasapoğlu gerçekleşen törende konuşma yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması:

"Cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye'nin ve gençlerinin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları, bugün yalnız ülkemizin değil, sahip oldukları adalet, vicdan ve merhamet gibi erdemlerle bütün insanlığın ümididir. Daha güçlü Türkiye idealine, işte bu iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara ümitle bakıyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuru ve minnettarlığıyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun."


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