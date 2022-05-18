Twitter'ın müşteri ortağından olay itiraflar!

Twitter'ın müşteri ortağından, Elon Musk ile ilgili olay itiraflar geldi.

Twitter'ın müşteri ortağından, Elon Musk ile ilgili olay itiraflar geldi. İşte sosyal medyada çok konuşulan itiraflar:-Twitter, ideolojik tutumundan dolayı kar etmiyor.-Twitter, insanları yönlendirmek için çalışıyor.-Twitter, yanlış bilgilendirmeler, yanlış etiketlemeler yapıyor.-Musk, durumu tersine çevirmek istiyor.