Twitter'ın müşteri ortağından olay itiraflar!
Twitter'ın müşteri ortağından, Elon Musk ile ilgili olay itiraflar geldi.
Twitter'ın müşteri ortağından, Elon Musk ile ilgili olay itiraflar geldi. İşte sosyal medyada çok konuşulan itiraflar:
-Twitter, ideolojik tutumundan dolayı kar etmiyor.
-Twitter, insanları yönlendirmek için çalışıyor.
-Twitter, yanlış bilgilendirmeler, yanlış etiketlemeler yapıyor.
-Musk, durumu tersine çevirmek istiyor.
-Twitter, ideolojik tutumundan dolayı kar etmiyor.
-Twitter, insanları yönlendirmek için çalışıyor.
-Twitter, yanlış bilgilendirmeler, yanlış etiketlemeler yapıyor.
-Musk, durumu tersine çevirmek istiyor.