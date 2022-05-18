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Rusya'dan Google'a ağır darbe! İflas ettiler!

İnternet arama motoru Google, Rusya'da bulunan bağlı ortaklığının banka hesaplarına el konulduğunu bildirdi. Google’ın Rusya’daki iştirakinin, ülkedeki hukuki ilanların yayınlandığı portalda yer alan ilanında, şirketin iflas başvuru sürecini başlattığı belirtildi.

Ekleme: 18.05.2022 - 15:52 Güncelleme: 18.05.2022 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan Google'a ağır darbe! İflas ettiler!
Google'ın Rusya'daki iştiraki mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle iflas süreci başlattı.

Google'ın Rusya'daki iştirakinin, ülkedeki hukuki ilanların yayınlandığı portalda yer alan ilanında, şirketin iflas başvuru sürecini başlattığı belirtildi.

İlanda, şirketin 22 Mart itibarıyla mali yükümlülüklerini yerine getiremediği bilgisine yer verildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından açılan ve Google'ın kaybettiği davalar nedeniyle şirketin 7,2 milyar ruble para cezası ödemesi gerekiyordu.

BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

İnternet arama motoru Google, Rusya'da bulunan bağlı ortaklığının banka hesaplarına el konulduğunu bildirdi.

Banka hesaplarına el konulmasını Rusya ofisinin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız haline getirdiğini belirten Google sözcüsü, 'Google Rusya iflas başvurusunda bulunma niyetine ilişkin bildiri yayınladı' diye konuştu.
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